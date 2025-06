Qui Cascine | No alla piazza-terminal

Capisco che per i residenti di piazza Vittorio Veneto questa novità sia una delusione e una fonte di preoccupazione. La decisione del Comune di spostare la fermata dei bus turistici in viale Pecori Giraldi, a due passi dalle Cascine, rischia di trasformare un quartiere tranquillo in un'area congestionata e meno sicura. La domanda ora è: come si può conciliare il turismo con il rispetto delle esigenze dei residenti?

Preoccupazione e rabbia tra i residenti di piazza Vittorio Veneto dopo l'annuncio del Comune: la fermata dei bus turistici di viale Pecori Giraldi sarà sostituita da un nuovo punto di discesa e risalita proprio nel cuore del quartiere, a due passi dalle Cascine. Una decisione che, secondo molti abitanti, rischia di trasformare una zona residenziale in un terminal caotico, con conseguenze su traffico, sicurezza e vivibilità. "Capisco che per i turisti sia un vantaggio, perché si trovano più vicini al centro – commenta Paolo Klun, fondatore del gruppo 'Spaccate Vittorio Veneto' – ma per i residenti non vedo aspetti positivi.

