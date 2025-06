Questura in ' fascia A' approvata una mozione della maggioranza per sollecitare il Governo

Il Consiglio comunale di Modena, con un voto unanime, ha approvato una mozione della maggioranza per sollecitare il governo a completare l’iter per elevare la Questura in fascia A. Questa mossa mira ad aumentare organico, professionalità e dotazioni, garantendo maggiore sicurezza e un servizio più efficiente per i cittadini. Un passo importante che dimostra l’impegno della città nel rafforzare le proprie strutture di sicurezza e tutela.

Completare l’iter per elevare in fascia A la Questura di Modena, in modo da determinarne un incremento di organico e rafforzarne professionalità, organizzazione e dotazioni. È la richiesta che il Consiglio comunale di Modena rivolge al Governo, approvando, nella seduta di giovedì 5 giugno, la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Questura in 'fascia A', approvata una mozione della maggioranza per sollecitare il Governo

