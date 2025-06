Queste sono le ceneri della mia mamma Se hai trovato questa bottiglia ributtala in mare lei sta facendo il giro del mondo | la storia di Cara Melia è virale

Una semplice bottiglia con le ceneri di Wendy Chadwick sta attraversando il mondo, portando un messaggio d’amore e ricordo. La storia di Cara Melia, che ha affidato alla corrente il viaggio della sua mamma, sta commuovendo milioni di persone. Un gesto toccante che unisce distanza e affetto, ricordandoci quanto siano potenti i legami familiari. E tu, cosa faresti per conservare il ricordo di una persona cara?

Ha messo le ceneri della mamma in una bottiglia assieme a un biglietto: “Questa è la mia mamma. Se l’hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo. Grazie, Cara, Oldham, Uk”. La storia la racconta il Manchester Evening News. Wendy Chadwick è morta lo scorso febbraio a 51 anni a causa di una patologia cardiaca. La donna, madre di cinque figli, non aveva mai avuto occasione di fare molti viaggi e così una delle sue ragazze, Cara Melia, ha avuto un’idea. Anzi, l’idea l’ha avuta la migliore amica di Cara: “Ha pensato di mettere le ceneri in una bottiglia e di lasciarla andare in mare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it