Quest’anno niente Stupinigi Sonic Park | Rischio danni a una specie protetta di pipistrelli

Quest’anno, l’atteso Stupinigi Sonic Park salta per una causa inaspettata e significativa: la tutela di una specie protetta di pipistrelli. La recente abbattimento di alberi nel parco della Palazzina di Caccia, a pochi chilometri da Torino, ha sollevato preoccupazioni ambientali che non potevano essere ignorate. La sicurezza di queste creature fragile è più importante di ogni musica dal vivo, dimostrando come la conservazione ambientale sia una priorità imprescindibile.

Lo Stupinigi Sonic Park quest’anno non si terrà. E la ragione è quanto mai singolare. A causa dell’abbattimento di diversi alberi nel parco della Palazzina di Caccia, dove si tengono i concerti, a una decina di chilometri da Torino, una specie protetta di pipistrelli poteva subire conseguenze. E quindi niente festival. A dirlo è l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali del Piemonte, convinto che gli show musicali avrebbero alterato l’ habitat degli animali. I biglietti già in vendita. Era tutto pronto: biglietti già in vendita, date e artisti annunciati, line up definita. Ma di tutto ciò non si farà nulla. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Quest Anno Niente Stupinigi

Anche per quest'anno confermata la bandiera blu a Vasto - La bandiera blu sventola nuovamente a Vasto, confermando la qualità delle sue acque. Le spiagge di Punta Penna, San Tommaso, Vignola e San Nicola si sono guadagnate questo prestigioso riconoscimento, celebrato oggi a Roma durante la cerimonia di proclamazione.

I pipistrelli di Stupinigi cancellano il festival Sonic Park - La preoccupazione c’era. E ieri è arrivata la conferma. Quest’anno lo Stupinigi Sonic Park, evento che attrae migliaia di persone, non si terrà. Le date erano annunciate, ed era già stata avviata la p ... Segnala torino.repubblica.it

Il Sonic Park di Stupinigi cresce e apre le porte della Palazzina di caccia - alla sua quinta edizione il Sonic Park di Stupinigi diventa format e consolida ... il pubblico raggiungerà quest’anno le 45mila presenze: questo il mix che ha reso il Sonic Park, nato nel ... ilsole24ore.com scrive

Camelie, verbene, petunie, torna Floreal - e di FloReal che si terrà alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a ottobre. Quest’anno, oltre a orchidee, ortensie ci saranno anche tante piante aromatiche e peperoncini, piante insolite e ... Come scrive torino.repubblica.it

TORINO: Niente Capodanno in piazza - 07.12.2017 GRP tv