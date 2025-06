Quelli che accusano gli ucraini di voler scatenare una guerra nucleare

In un contesto segnato da violenze quotidiane e sofferenze inaccettabili, alcune narrazioni sembrano più un surrealismo che una realtà. Mentre la Russia prosegue il suo devastante conflitto contro l’Ucraina, in Italia si diffondono accuse insensate e dissennate, come quella di Jeffrey Sachs e del generale Mini. Questa distorsione della verità rischia di distogliere l’attenzione dal vero cuore della guerra, alimentando divisioni e incomprensioni che possono solo peggiorare la situazione.

Mentre la Russia continua, come ogni giorno da oltre tre anni, a bombardare e uccidere civili nelle città ucraine, in Italia giornali e tv accusano gli ucraini di avere irresponsabilmente messo fuori uso alcuni degli aerei usati per bombardarli. Sembra una barzelletta di cattivo gusto, ma è esattamente quello che ha detto ieri a Piazzapulita Jeffrey Sachs e che scrive oggi il generale Fabio Mini sul Fatto quotidiano, sotto l’ineffabile titolo «Kiev irresponsabile, ci mette a rischio». Il gioco ormai è diventato fin troppo scoperto, per non dire ridicolo: quando è la Russia ad avanzare, è la prova che l’Ucraina non è in grado di resistere e dunque farebbe meglio ad arrendersi subito; quando invece Kyjiv dimostra di sapere resistere e contrattaccare, è la prova che vuole scatenare una guerra nucleare e quindi, tanto più, dovrebbe arrendersi e dare subito a Putin tutto quel che vuole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quelli che accusano gli ucraini di voler scatenare una guerra nucleare

