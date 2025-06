Quel pazzo venerdì 2 | Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nel nuovo trailer tra scambi di corpo e risate

Preparatevi a ridere e sorprendersi: il sequel di "Quel pazzo venerdì" torna con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, protagoniste di scambi di corpi esilaranti e irresistibili. Il nuovo trailer promette una comicità irresistibile e molte sorprese, riunendo le due attrici in un’avventura che farà divertire tutta la famiglia. Non perdete l’appuntamento con questa commedia imperdibile, perché il divertimento sta per ripartire sul grande schermo!

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nei panni di Tess e Anna Coleman nel nuovo trailer del seguito ufficiale di Quel pazzo venerdì. Lo scambio di corpi più iconico del cinema torna sul grande schermo: Disney ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Quel pazzo venerdì, Sempre più pazzo, sequel della commedia del 2003 che riunisce Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei ruoli di Tess e Anna Coleman. Trama e cast del sequel di Quel pazzo venerdì Questa volta, però, la confusione è ancora più grande: in vista del matrimonio di Anna, le tensioni familiari tra la figlia della donna (interpretata da Julia Butters) e la futura figliastra Lily (Sophia Hammons), figlia del compagno Eric (Manny Jacinto), mettono in crisi la serenità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quel pazzo venerdì 2: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nel nuovo trailer tra scambi di corpo e risate

