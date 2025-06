Quei dolori non solo fisici del Divin Codino

Roberto Baggio, il Divin Codino, non è solo un’icona del calcio, ma anche un uomo che porta ancora sulle spalle i dolori di una carriera leggendaria. A 58 anni, le sue ginocchia raccontano storie di interventi e sacrifici, mentre il cuore di campione pulsa forte. Eppure, l’aura di grandezza non si è affievolita: ancora oggi, tra ricordi e nostalgia, Baggio si trova in tensione tra passato e presente, pronto a riaffermare il suo eterno fascino.

Massi I dolori del vecchio campione. Roberto Baggio oggi ha 58 anni e non può nemmeno prendere a calci un pallone. Quel pallone, cui solo lui riusciva a dare traiettorie impensabili con i suoi piedi. Ma non sono i piedi a fargli male, sono le ginocchia – martoriate da interventi chirurgici – che non reggono. Sembra un eroe omerico, ormai in pensione da ventuno anni. Ma l’aura lo avvolge ancora, non è mai andata via. Lui in tensione tra l’altissimo, il divino (lo chiamavano il Divin Codino ), e la terra che abita ancora. Semidio del calcio. Ma che, nonostante la sua fede buddista, si lascia sconvolgere dal fluire quotidiano delle cose della terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quei dolori (non solo fisici) del Divin Codino

In questa notizia si parla di: Dolori Divin Codino Quei

Quei dolori (non solo fisici) del Divin Codino - I dolori del vecchio campione. Roberto Baggio oggi ha 58 anni e non può nemmeno prendere a calci un pallone. Quel pallone, cui solo lui riusciva a dare traiettorie impensabili con i suoi piedi. Ma non ... Secondo quotidiano.net

Roberto Baggio choc: “Pistola in bocca a mio figlio”/ Il dolore della rapina del 2024 - Roberto Baggio choc: "Pistola in bocca a mio figlio”: "Il problema è il dopo, la rabbia che rimane dentro. Capisco la gente che si fa giustizia da sola" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Pagina 10 | Baggio: Juve? Non volevo lasciare la Fiorentina. E quel rigore... Oggi Guardiola, Inzaghi o De Zerbi - Nel ricordo degli allenatori più importanti, Baggio si è soffermato con emozione su Carlo Mazzone, scomparso nel 2023. “ A me interessava la persona. E Carletto era un puro. Se doveva mandarti a fancu ... Da tuttosport.com

Diodato - L'uomo dietro il campione | Testo [film Netflix Il Divin Codino]