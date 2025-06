Quarto uccidono il padre per la pensione della madre | fratelli confessano e indicano il cadavere nella cassapanca

Un terribile delitto scuote Quarto: due fratelli, nel disperato tentativo di ottenere la pensione della madre, hanno ucciso il padre e nascosto il cadavere in una cassapanca. La confessione degli imputati e le indagini in corso stanno portando alla luce un inquietante motivo economico dietro questa drammatica vicenda. La tragica storia di Antonio Di Gennaro ci ricorda quanto l’avidità possa spingersi oltre ogni limite, lasciando dietro sé un dolore indelebile.

Alla base dell’omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, ucciso a Quarto, e nascosto in una cassapanca dai suoi stessi figli, ci sarebbe un motivo economico. Andrea e Michele Di Gennaro, 34 e 42 anni, fermati dai Carabinieri, avrebbero confessato di avergli somministrato un sonnifero nel caffè per poi soffocarlo con un cuscino. Quarto, uccidono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Quarto, uccidono il padre per la pensione della madre: fratelli confessano e indicano il cadavere nella cassapanca

In questa notizia si parla di: Quarto Uccidono Padre Pensione

Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca, fermati due fratelli - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il loro padre, 71enne. Le indagini ... Scrive ilgazzettino.it

Quarto, uccidono il padre e nascondono il corpo in una cassapanca: l’uomo era scomparso da tre giorni - L’attività di indagine da parte dei carabinieri di Quarto e della compagnia di Pozzuoli coordinati dalla Procura di Napoli nasce quando ieri sera la compagna convivente dell’uomo si é recata in ... Secondo msn.com

Quarto, due fratelli di 34 e 42 anni fermati per l'omicidio del padre: il cadavere era nascosto in una cassapanca - C'è una lite per motivi economici alla base dell'omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, di Quarto, ucciso dai suoi due figli. Il corpo senza vita dell'anziano è ... msn.com scrive

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA