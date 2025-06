Quarto Na dramma familiare | due fratelli fermati per l’omicidio del padre

Una tranquilla comunità di Quarto è stata scossa da un tragico delitto familiare che ha lasciato tutti senza parole. Due fratelli, fermati con l'accusa di aver ucciso il padre, hanno sconvolto le certezze di un'intera cittadina. La vicenda, emersa grazie alla denuncia della compagna della vittima, ha aperto uno squarcio di incredulità e dolore. Le indagini, coordinate con precisione, continuano a svelare i motivi di un gesto così estremo.

Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Quarto, nel Napoletano. Due fratelli, di 34 e 42 anni, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, 72 anni. La vicenda è emersa nella serata di ieri, quando la compagna dell'uomo, preoccupata per la sua scomparsa, si è recata in caserma per denunciarne l'assenza, risalente allo scorso 3 giugno. Il ritrovamento del cadavere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dai carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli, sono scattate immediatamente dopo la denuncia. Durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei due fratelli, situata nella zona centrale di Quarto, alle spalle della Chiesa di Santa Maria e a pochi passi dal Comune, gli investigatori hanno fatto la macabra scoperta: il corpo senza vita di Antonio Di Gennaro era nascosto in una cassapanca sulla terrazza della casa.

