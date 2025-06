Quarto Grado stasera su Retequattro nuovi sviluppi sui casi Garlasco e Resinovich | anticipazioni del 6 giugno

Quarto Grado torna su Retequattro con nuove scottanti rivelazioni sui casi Garlasco e Resinovich. La puntata di venerdì 6 giugno alle 21.25 promette di svelare dettagli inediti, tra impronte e terriccio sospetto, che potrebbero cambiare le sorti delle indagini. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un approfondimento avvincente, offrendo al pubblico gli ultimi sviluppi e le anticipazioni più sorprendenti sui due casi che hanno sconvolto l’Italia. Non perdere questa appassionante serata di cronaca e mistero.

L'impronta 33 e il terriccio sospetto: Quarto Grado punta di nuovo i riflettori su due tra i casi più discussi della cronaca nera italiana. Torna l'appuntamento con Quarto Grado, il programma di Retequattro dedicato ai grandi misteri irrisolti della cronaca, in onda venerdì 6 giugno alle 21.25. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno il pubblico in una nuova puntata ricca di rivelazioni, dedicata ai casi di Chiara Poggi e Liliana Resinovich. Caso Garlasco: l'impronta che potrebbe cambiare tutto L'apertura di Quarto Grado stasera sarà dedicata all'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nell'estate del 2007. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quarto Grado, stasera su Retequattro nuovi sviluppi sui casi Garlasco e Resinovich: anticipazioni del 6 giugno

In questa notizia si parla di: Quarto Grado Casi Stasera

Delitto Garlasco: ‘Quarto grado’, Sempio sarà interrogato martedì - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica.

Io stasera ho deciso di non guardare mai più #quartogrado! Mi mancherete, disagiati del venerdì, ma lo schifo di questa trasmissione e di tutto il cast ha raggiunto livelli per me ormai intollerabili! Ciao a tutti e ci vediamo a #chilhavisto Partecipa alla discussione

Ultim'ora, caso #Resinovich, la Procura: "Lilly uccisa da Sebastiano" #Quartogrado Partecipa alla discussione

Quarto Grado, anticipazioni stasera: omicidio Resinovich, il terriccio sulle scarpe porta a Visintin? Poi le novità su Garlasco - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it scrive

Quarto Grado, anticipazioni stasera: Garlasco, inizia la guerra delle consulenze sull'impronta che potrebbe essere di Sempio - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... Come scrive affaritaliani.it

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera: la guerra delle consulenze sull'impronta a Garlasco e le novità nel caso di Liliana Resinovich - Torna come ogni venerdì l'appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda su Rete 4 a ... Come scrive msn.com

Garlasco, l'avvocato di Sempio: Chiara uccisa da un sicario - La Vita in Diretta 23/05/2025