Quarto due fratelli accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il corpo in una cassapanca

Una tranquilla sera a Quarto si è trasformata in un dramma sanguinoso, quando due fratelli sono finiti nel mirino delle forze dell’ordine con l’accusa di aver ucciso il padre e di aver nascosto il suo corpo in una cassapanca sulla terrazza. La scoperta sconvolgente ha scosso la comunità napoletana, lasciando aperte numerose domande sui motivi e le circostanze di un gesto tanto estremo. Ma cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda?

Napoli, 6 giugno 2025 - Avrebbero ucciso il padre e nascosto il corpo in una cassapanca in terrazza. A Quarto, nel Napoletano, due fratelli incensurati di 34 e 42 anni sono stati fermati perché accusati dagli investigatori dell'omicidio del genitore 71enne, e di averne celato il cadavere. A dare l'allarme è stata la convivente della vittima che ieri sera si è recata in caserma dai carabinieri per per denunciarne la scomparsa dal 3 giugno scorso. I carabinieri hanno indagato e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato il cadavere dell'uomo nella terrazza dell’appartamentodei due figli, nella zona centrale di Quarto, popoloso centro alle porte di Napoli, alle spalle della Chiesa di Santa Maria e a 200 metri dal Comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quarto, due fratelli accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il corpo in una cassapanca

In questa notizia si parla di: Aver Quarto Fratelli Accusati

Quarto, accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il cadavere in casa: fermati due fratelli - Una tragica scoperta scuote Quarto, dove due fratelli incensurati sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il padre 71enne e di aver nascosto il suo corpo nella cassapanca di casa.

Fermati due fratelli a Quarto, nel Napoletano: sono accusati di aver ucciso il padre. Il cadavere era nascosto in una cassapanca #ANSA Partecipa alla discussione

Fermati due fratelli a Quarto, sono accusati di aver ucciso il padre - Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto, nel Napoletano, con l'accusa di avere ucciso il padre, di 71 anni. Ieri sera la compagna dell'uomo era andata in caserma per ... Come scrive ansa.it

Quarto, due fratelli accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il corpo in una cassapanca - Gli investigatori hanno fermato i due fratelli, di 34 e 42 anni, perché sospettati dell’omicidio del padre. L’allarme lanciato dalla convivente che non lo vedeva dal 3 giugno ... Da quotidiano.net

Napoli, due fratelli fermati a Quarto: sono accusati di aver ucciso il padre - Il corpo dell’uomo, scomparso da ieri, è stato trovato all’interno di una cassapanca, nascosta sulla terrazza dell’abitazione dei due fermati ... Come scrive tg24.sky.it