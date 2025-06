Quarto accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il cadavere in casa | fermati due fratelli

Una tragica scoperta scuote Quarto, dove due fratelli incensurati sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il padre 71enne e di aver nascosto il suo corpo nella cassapanca di casa. La vicenda, ancora tutta da chiarire, ha suscitato sconcerto tra la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza e i motivi dietro un gesto così sconvolgente. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla drammatica vicenda.

Uccidono il padre 71enne e nascondono il cadavere nella cassapanca. Succede a Quarto, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di omicidio.

