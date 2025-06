Quanto soldi guadagnano Errani Paolini con la finale al Roland Garros? Montepremi sfizioso E con la vittoria…

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate alla finale del Roland Garros, travolgendo le avversarie con un secco 6-0, 6-1. Questa straordinaria conquista non porta solo prestigio, ma anche un corposo montepremi. Con la vittoria in palio, le azzurre potrebbero aggiudicarsi premi sostanziosi, consolidando il loro percorso e portando a casa un premio che potrebbe superare i centomila euro. Il risultato è davvero encomiabile per la coppia azzurra, che...

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate alla finale del Roland Garros, travolgendo con un perentorio 6-0, 6-1 le russe Mirra Andreeva e Diana Schnaider nell'ennesima rivincita dell'atto conclusivo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre torneranno in campo domenica 8 giugno per andare a caccia del trofeo, dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno proprio sul più bello. Il risultato è davvero encomiabile per la coppia azzurra, che dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia si è confermata ai vertici internazionali nel secondo Slam della stagione. Si tratta di un riscontro superbo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

