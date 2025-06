Quanti soldi vale Sinner-Djokovic e perché l’italiano è ancora secondo

Quanti soldi vale Sinner Djokovic e perché l’italiano è ancora secondo? La risposta si lega non solo alle sue vittorie sul campo, ma anche al suo potenziale di crescita e al valore commerciale. Jannik, con le sue performance e il suo stile, sta conquistando fan e sponsor, mantenendo alta la sua quotazione nel mondo del tennis. La sfida di venerdì rappresenta un passo cruciale non solo per il ranking, ma anche per il suo valore economico e il futuro della sua carriera.

Caccia alla prima finale al Roland Garros per Jannik Sinner. Tra il n. 1 al mondo e la quarta finale major c’è Novak Djokovic, leggenda del tennis e per molti anni al primo posto del ranking. La sfida di venerdì sul Philippe Chatrier, in programma non prima delle 19, sarà il nono confronto tra il serbo e l’azzurro: il bilancio nei precedenti è 4-4, ma Jannik ha vinto gli ultimi tre match. Una sfida importante anche dal punto di vista monetario, che potrebbe far lievitare di molto i guadagni dei due atleti. Se il campione serbo è ancora adesso uno degli atleti più ricchi, questo scenario potrebbe cambiare se Sinner continuerà a vincere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanti soldi vale Sinner-Djokovic e perché l’italiano è ancora secondo

