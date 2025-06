Quando torna Lorenzo Musetti? Forfait a Stoccarda problema muscolare da approfondire verso Wimbledon

Lorenzo Musetti si è visto costretto a rinunciare a Stoccarda e al prossimo Wimbledon a causa di un problema muscolare che richiede approfondimenti. Dopo l’epilogo amaro a Parigi, il talento italiano spera di tornare presto in campo, puntando a recuperare forma e competitività. La sua assenza peserà sulla classifica, ma la determinazione non gli manca: il suo ritorno sarà un evento da seguire con attenzione.

Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare nel corso della semifinale del Roland Garros, a causa dei problemi fisici al semimembranoso ed al bicipite femorale della gamba sinistra che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano in precedenza si era già cancellato dal torneo di Stoccarda, dove nel 2024 raggiunse la semifinale: Musetti perderà i 100 punti conquistati in Germania lo scorso anno, ma recupererà i 10 di Parigi-Bercy 2024. A preoccupare, però, è il problema fisico accusato quest’oggi. Nella settimana successiva, infatti, Musetti è iscritto al Queen’s, dove nel 2024 raggiunse la finale ed incamerò 330 punti, mentre in caso di forfait l’azzurro riceverebbe uno 0 legato al numero di tornei di categoria ATP 500 giocati in stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it