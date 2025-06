Quando riapriranno le piscine estive di Milano

Se sogni di tuffarti in acque limpide sotto il sole milanese, sappi che quest’estate solo tre delle otto piscine all’aperto saranno aperte, mentre i centri balneari storici come Lido, Saini, Argelati, Scarioni e Suzzani attendono ancora la loro rinascita. La riqualificazione di queste preziose strutture rappresenta un investimento nel benessere e nel divertimento della città, ma i tempi di attesa potrebbero essere ancora lunghi. Resta aggiornato per scoprire quando potrai finalmente goderti di nuovo un tuffo rinfrescante.

Quest’estate saranno aperte soltanto 3 piscine scoperte sugli 8 impianti disponibili in città. Bisognerà aspettare ancora per la riapertura dei centri balneari chiusi già diversi anni fa: Lido, Saini, Argelati, Scarioni e Suzzani. Sono piscine scoperte in via di riqualificazione. Per alcune i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Quando riapriranno le piscine estive di Milano

In questa notizia si parla di: Piscine Riapriranno Estive Milano

Saranno ancora 3 le piscine estive aperte a Milano - Cardellino, Sant'Abbondio, Romano. Sono le tre piscine scoperte che saranno disponibili a Milano nell'estate del 2025, rispettivamente in via del Cardellino (zona Lorenteggio), via Sant'Abbondio (zona ... Scrive milanotoday.it

Riparte la stagione delle piscine, ma gli impianti comunali aperti sono soltanto tre - Dal 7 giugno si potrà andare al centro balneare Romano e agli impianti di Milanosport con una vasca scoperta Cardellino e Sant’Abbondio ... Riporta milano.repubblica.it

Milano, l’estate senza piscine, il Lido riaprirà nel 2026, l’Argelati nel 2027 - Non sono tempi d’oro per le piscine milanesi ... La prima, vasca molto grande e popolare chiusa l’anno scorso, non riaprirà prima del 2027. Per rilevare l’impianto tramite procedura ... Scrive msn.com

Fase 2, riaprono le piscine a Milano: ingressi contingentati e a bordo vasca con le mascherine