Quando Littizzetto criticava il voto al referendum e la sinistra non fiatava

Ricordo quando Littizzetto criticava il voto al referendum e la sinistra rimaneva in silenzio. Oggi si presenta come difensore della Costituzione e della democrazia, ma durante i referendum ha spesso tentato di ostacolarli. Questa contraddizione solleva molte domande sulla coerenza e le vere priorità di chi dovrebbe difendere i valori fondamentali del nostro paese.

Oggi, la sinistra si mostra come baluardo della Costituzione e della democrazia ma quando ci sono stati i referendum ha spesso cercato di ostacolarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Quando Littizzetto criticava il voto al referendum e la sinistra non fiatava

In questa notizia si parla di: Referendum Sinistra Littizzetto Criticava

Referendum da ridere: la sinistra schiera Dandini, Vergassola, Paolantoni, il ‚Äúliberato‚ÄĚ dalla Meloni Zaki e il ‚Äúrinnegato‚ÄĚ da Avs Soumahoro - Nel clima frizzante del referendum, la sinistra si mobilita con un cast di comici e attori: Dandini, Vergassola, Paolantoni e altri, da Zaki a Soumahoro.

Referendum, Meloni: "La sinistra vuole abolire legge che ha fatto, se la cantano e se la suonano" - (Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2025 "La sinistra è stata al Governo per 10 anni. Per la gran parte questi referendum aboliscono leggi fatte dalla sinistra: se la cantano e se la ... msn.com scrive

Forza Italia affonda i referendum, Pittalis: "Astensione politica, quesiti ideologici che dividono solo la sinistra" - Forza Italia sceglie l'astensione sui referendum. A Today.it l'onorevole Pietro Pittalis critica i quesiti su Jobs act e cittadinanza: "Già ora oltre 200mila stranieri acquisiscono il passaporto itali ... Lo riporta today.it

Polemica sui referendum: "Astensionisti anche a sinistra" - Pri, Azione e Liberaldemocratici voterranno domenica quattro no e un sì al quesito sulla cittadinanza italiana. Di Placido replica al sindaco critico verso chi non andrà al voto: "Quelli del centrodes ... Come scrive msn.com