Quando il teatro incontra la natura | Ricola porta in scena la sostenibilità a Stromboli

quando il teatro incontra la natura, nasce un’esperienza indimenticabile che riunisce arte, ambiente e sostenibilità. Dal 21 al 30 giugno, Stromboli si trasforma nel palcoscenico naturale della Festa di Teatro Eco Logico, un evento gratuito che celebra l’armonia tra cultura e paesaggi mozzafiato. Ricola, main partner dell’iniziativa, rinnova il suo impegno per promuovere valori fondamentali, dimostrando come il rispetto per la natura possa essere protagonista anche nel mondo dello spettacolo.

Dal 21 al 30 giugno, l'isola di Stromboli diventa un palcoscenico naturale per la nuova edizione della Festa di Teatro Eco Logico: nove giorni di eventi gratuiti tra arte, natura e paesaggi mozzafiato. Un evento unico nel suo genere che unisce cultura, ambiente e sostenibilità, valori da sempre al centro della filosofia Ricola, main partner dell'iniziativa. L'azienda svizzera rinnova il suo sostegno all'arte e alla cultura divulgativa, soprattutto quando queste promuovono valori legati all'ambiente e alla sostenibilità, temi da sempre al centro dell'impegno di Ricola. Il legame con la cultura e la natura.

In questa notizia si parla di: Teatro Natura Ricola Sostenibilità

La sostenibilità di Ricola: erbe biologiche, ingredienti tradizionali e fornitori locali