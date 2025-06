Quando ho sentito piangere il mio ex al telefono ancora prima di parlare ho capito che era successa una tragedia Nostro figlio era morto Ora non so come andare avanti | Whitney Purvis parla del suo dolore

Una tragedia sconvolgente ha colpito Whitney Purvis, nota per il suo percorso televisivo. Quando ho sentito il pianto del suo ex al telefono, già presagivo che qualcosa di grave fosse accaduto. E così è stato: il suo amato Weston Gosa Jr, appena 16enne, non c’è più. Un dolore profondo e incolmabile, che lascia senza fiato. La domanda che ci assale ora è: come si può andare avanti dopo una perdita così devastante?

“Il mio bellissimo figlio, Weston Gosa Jr, è morto. Aveva solo 16 anni. La vita è così crudele e ingiusta. Non riesco proprio a capire. Il mio bambino se n’è andato e non so cosa fare di me stessa”: così Whitney Purvis, conosciuta dal pubblico americano per la sua partecipazione alla controversa serie di MTV “16 and Pregnant” (16 anni e incinta, ndr ) che documentava la sua gravidanza in giovane età, ha annunciato lo scorso 2 giugno la morte del figlio Weston Gosa Jr. di 16 anni. E ora Purvis parla con People e racconta il dolore: “Non riesco a distrarmi. Mi passa continuamente per la testa. Odio anche solo prendere in mano il telefono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it