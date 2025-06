Quando gli algoritmi pilotano la guerra L’operazione Ragnatela è una cartolina dal futuro

Quando gli algoritmi pilotano la guerra, l’Operazione Ragnatela si presenta come un frammento inquietante di un futuro già in atto. Il Cremlino si espone a malapena, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano con attacchi di droni e smentite diplomatiche. In un mondo dove la tecnologia diventa arma, cosa ci riserva il domani? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Il Cremlino parla poco ed evidentemente malvolentieri dell'operazione ucraina denominata "Ragnatela". Mercoledì ha assicurato che la Russia farà "tutto il necessario" per scoprire le modalità e i colpevoli degli attacchi con droni contro quattro delle sue basi aeree durante il fine settimana, rivendicati dall'Ucraina. Secondo quanto riporta The Atlantic, l'attacco avrebbe reso "furioso" il presidente statunitense Donald Trump che nella giornata di mercoledì ha parlato con il leader russo Vladimir Putin: pur non dichiarandolo ufficialmente, l'inquilino della Casa Bianca sarebbe contrariato in quanto secondo lui rappresenterebbero un ostacolo alla pace.

