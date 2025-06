Quando è morta esattamente Chiara Poggi? Il balletto delle ipotesi mette in dubbio gli alibi

Il mistero sulla morte di Chiara Poggi resta avvolto da interrogativi e ipotesi contrastanti. Tra autopsie, analisi genetiche e ricostruzioni temporali, ogni dettaglio diventa cruciale per svelare la verità. Esaminando le sfumature di un caso ancora irrisolto, le domande si moltiplicano: quando e come è realmente avvenuto il tragico evento? La risposta definitiva potrebbe risiedere nel momento esatto in cui Chiara ha smesso di respirare, un punto...

GARLASCO (Pavia) – Logica oltre la genetica. La parola passa anche alla vecchia autopsia sul corpo di Chiara Poggi. Nell’indagine su Andrea Sempio, in cerca di Dna e sangue, decisiva sarà la battaglia fra esperti e software. Ma per attribuire il delitto al nuovo indagato, smontarne l’alibi e piazzarlo nella villetta di via Pascoli, il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia deve riscrivere l’ ora in cui si compie l’agonia di Chiara. Un punto focale, ma dibattuto e controverso, frutto di un lungo e contrastato “balletto” di pareri. Agli occhi dei soccorritori del 118, che alle 14.11 di quel 13 agosto si presentano nella casa di Garlasco, la vittima non mostra né “rigor mortis” né ipostasi (ristagni di sangue dovuti a gravità e posizione del corpo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando è morta esattamente Chiara Poggi? Il balletto delle ipotesi mette in dubbio gli alibi

