Qualunque rappresaglia Putin stia rimuginando avrà le spalle coperte

strategie possa aver in mente, mentre il mondo osserva con crescente apprensione. In questo gioco di equilibri fragili, la domanda cruciale resta: chi tirerà per primo la corda? Il futuro si scrive ora, tra tensione e incertezza, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le prossime mosse di una leadership che sembra giocare a scacchi con pedine molto pericolose.

Siamo ancora lì, all’uovo o la gallina. Il telefonista di Putin, Donald Trump, ha annunciato l’inesorabile rappresaglia russa agli attacchi ucraini agli aeroporti e ai ponti in territorio russo. A nessuno sembra venire in mente che gli attacchi ucraini fossero la rappresaglia per i bombardamenti russi sulle città ucraine. Nel frattempo, si sta come d’autunno e si prova, chi ne ha voglia, a figurarsi che cosa l’intelligenza di Putin e della sua corte stia escogitando perché la rappresaglia sia enorme come Trump e un resto del mondo se l’aspetta, e magari la spera. E siccome, al suo telefonista, Putin ha finalmente chiarito che il regime di Kyiv è, oltre che nazista, “terrorista”, e terrorista il suo presidente, Zelensky, il mondo è avvertito che la rappresaglia non è tenuta a rispettare alcun limite. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Qualunque “rappresaglia” Putin stia rimuginando, avrà le spalle coperte

