Qualificazioni Mondiali perché Norvegia-Italia è già decisiva | la situazione e i rischi in caso di sconfitta

L’Italia di Luciano Spalletti si presenta in Norvegia, alle 20:45, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nel Gruppo I e evitare rischi futuri. Questa sfida non è solo un inizio, ma una vera e propria battaglia per la qualificazione ai Mondiali del 2026: una sconfitta potrebbe compromettere seriamente le ambizioni azzurre, mettendo a rischio un cammino già complicato. La partita si preannuncia cruciale: ecco perché ogni dettaglio farà la differenza.

L' Italia di Luciano Spalletti oggi in Norvegia alle 20:45 si gioca già un pezzo di qualificazione ai Mondiali del 2026. Nonostante sia la gara d'esordio, è una sfida decisiva: perché? Il primo motivo è semplice: la Norvegia è la squadra sicuramente antagonista degli azzurri nel Gruppo I. Il calcio non è una scienza esatta, ma sicuramente Estonia, Israele e Moldavia sono avversarie qualitativamente inferiori rispetto alle due citate. Il secondo motivo riguarda la classifica: se per l'Italia sarà la sfida d'esordio, le altre quattro nazionali del girone I hanno infatti già giocato due partite. E i risultati dicono che la Norvegia di Haaland ha portato a casa due vittorie contro Moldavia (0-5) e Israele (2-4).

