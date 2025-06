Qualificazioni Mondiali la Croazia di Sucic travolge Gibilterra | 45 minuti per il neo acquisto nerazzurro

La Croazia di Sucic travolge Gibilterra in un match scoppiettante, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. Il neo acquisto dell’Inter ha brillato per 45 minuti, contribuendo a una vittoria schiacciante con sette reti, sotto gli occhi attenti di Zlatko Dalic. Un risultato che rafforza le ambizioni mondiali e mette in luce il talento emergente di Sucic. Un’esplosione di energie che promette grandi emozioni per il futuro del calcio internazionale.

Qualificazioni Mondiali, Croazia a valanga su Gibilterra: 45 minuti per il nuovo arrivo del Calciomercato Inter Petar Sucic. Si è conclusa con un clamoroso sette a zero la partita di qualificazione ai Mondiali che ha visto confrontarsi la Croazia e Gibilterra. La squadra croata, guidata dall'allenatore Zlatko Dalic, ha messo in mostra una prestazione eccezionale, conquistando una netta vittoria grazie ai gol di Pasalic, Budimir e a una straordinaria doppietta di Ivanovic. A questi si aggiungono anche le reti di dell'ex nerazzurro Perisic e un'altra doppietta di Kramaric, che ha dimostrato di essere in grande forma.

