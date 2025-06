Qualificazioni Mondiali 2026 LIVE | Estonia-Israele 1-2 In campo anche Croazia e Belgio

Le qualificazioni ai Mondiali del 2026 sono ufficialmente riprese, accendendo l’entusiasmo di tifosi e appassionati. Con Estonia-Israele (1-2) e la presenza di grandi nazionali come Croazia e Belgio, il percorso verso il grande evento si fa ancora più avvincente. In un clima di attesa, le sfide si intensificano: chi sogna di volare in America nel 2026? Scopriamo insieme gli sviluppi piùRecenti e le emozioni che animano queste prime battute.

Al termine dei principali campionati europei e in attesa del Mondiale per Club, tornano le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

