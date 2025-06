Qualificazioni Mondiali 2026 | la classifica del girone dell’Italia Azzurri a -6 dalla Norvegia

L’Italia quest’oggi apre ufficialmente il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, affrontando la Norvegia ad Oslo. Dopo la recente eliminazione ai quarti di Nations League, gli azzurri cercano continuità e riscatto nel Gruppo I, che comprende anche Israele, Estonia e Moldavia. Con cinque squadre in campo, si disputeranno dieci match distribuiti su cinque finestre internazionali, iniziando da questa prima di...

L’ Italia questa sera inizierà in Norvegia, ad Oslo, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Germania nei quarti di finale di Nations League, sono stati inseriti nel Girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Dato che si tratta di un raggruppamento con 5 squadre, saranno necessarie 10 giornate per completarlo, ovvero 5 finestre internazionali: la prima di queste, nella quale sono andate in scena i primi due turni, si è disputata proprio in concomitanza dei quarti di finale di Nations League. Per questo motivo, l’Italia ha osservato i due turni di riposo previsti proprio in occasione del doppio confronto con la Germania, ed ora disputerà tutti gli otto match in calendario nelle rimanenti quattro finestre internazionali: occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri a -6 dalla Norvegia

