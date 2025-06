Qualificazioni Mondiali 2026 Italia | girone calendario risultati

Dopo una battaglia emozionante nei quarti di Nations League, l’Italia di Spalletti si prepara a un nuovo cammino, questa volta nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Inserita nel girone I, la Nazionale affronta sfide importanti che definiranno il suo destino sul palcoscenico internazionale. Con calendario, risultati e analisi, vi guideremo attraverso il percorso degli Azzurri verso il grande appuntamento del 2026, svelando tutte le tappe da non perdere.

La sconfitta nei quarti di Nations League contro la Germania porta gli Azzurri di Spalletti nel girone I: qualificazioni Mondiali 2026 Italia La sconfitta con il punteggio complessivo di 5-4 dell'Italia di Spalletti contro la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale della Nations League 20242025 ha determinato anche il percorso delle due Nazionali verso .

In questa notizia si parla di: Italia Qualificazioni Mondiali Girone

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia al via: la situazione nel girone, regolamento e calendario - Gli azzurri devono già inseguire la capolista Norvegia che ha collezionato 2 vittorie nelle prime 2 partite. Va direttamente alla fase finale solo la prima, ... Si legge su msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri a -6 dalla Norvegia - L'Italia questa sera inizierà in Norvegia, ad Oslo, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta ... oasport.it scrive

Italia, inizia la corsa al Mondiale: vietato sbagliare, ma se Spalletti non vince il girone? - La prima di una serie di finali da non sbagliare. L'Italia di Spalletti questa sera alle 20.45 a Oslo fa il suo esordio nelle qualificazioni Mondiali verso Canada-Messico-Usa 2026. Gli azzurri aprono ... Da msn.com

