Qualificazioni Mondiali 2026 Europa | calendario risultati classifiche

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Europa sono ufficialmente in movimento, con sedici nazionali che si contenderanno un posto tra le 48 squadre finaliste. Dopo l’estrazione dei gironi a Zurigo, il percorso si fa sempre più entusiasmante: scopri tutte le fasi, i risultati e le classifiche che definiranno le protagoniste di questa storica rassegna in Nord America. Resta con noi per seguire ogni aggiornamento!

Sedici Nazionali affiliate all'UEFA parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: Qualificazioni Mondiali 2026 Europa L'Europa esprimerà 16 delle 48 Nazionali finaliste che parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: lo scorso venerdì 13 dicembre 2024 a Zurigo, in Svizzera, le 54 Nazionali iscritte alla .

In questa notizia si parla di: Mondiali Qualificazioni Europa Calendario

