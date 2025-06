Qualif Mondiali | Norvegia-Italia 3-0

Una notte amara per l’Italia a Oslo: la sfida contro la Norvegia si conclude con un netto 3-0, segnando un avvio complicato verso i Mondiali 2026. La prestazione azzurra si rivela sterile di fronte alla concretezza norvegese, che sfrutta al massimo le occasioni. Ma cosa ci riserva il cammino verso la fase finale? Scopriamo insieme come questa sconfitta influenzerà il percorso degli Azzurri.

22.46 Italia travolta a Oslo nella prima partita verso i Mondiali 2026. Sterile il palleggio azzurro, la Norvegia bada al sodo. Basta un'imbucata di Nusa per Sorloth che infila Donnarumma (14', errata la linea difensiva). La reazione dell'Italia non porta a nulla, l'assolo spettacolare di Nusa (34', due difensori saltati e sventola sotto la traversa) al raddoppio. Haaland (42') fa tris su imbeccata di Odgaard. Nella ripresa poker sfiorato, Berge centra il palo dal limite (66'). Poche le chance per l'Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Mondiali Qualif

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Qualificazioni Mondiali 2026, in corso a Oslo Norvegia-Italia: 3-0 - All’Ullevaal Stadion della capitale norvegese inizia il cammino della Nazionale di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo. Solo la prima del raggruppamento s ... Segnala tg24.sky.it

DIRETTA ONLINE - Qualif. Mondiali 2026, Norvegia-Italia: live report, formazioni e dettagli - OSLO - Norvegia-Italia, terza giornata del Gruppo I per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Da napolimagazine.com

In campo Norvegia-Italia 3-0 per le qualificazioni ai Mondiali - Non è formalmente uno spareggio, ma ne ha tutta l'aria. L'Italia di Luciano Spalletti comincia a Oslo contro la Norvegia il suo cammino verso i Mondiali 2026, e dopo due mancate qualificazioni un ... Come scrive ansa.it