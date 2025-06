Quale ideal tra Trump e Xi? L’analisi di Sisci

Dopo mesi di tensioni e parole al vetriolo, la telefonata tra Trump e Xi segna un passo importante verso la distensione. Non si tratta di un vero e proprio accordo, ma rappresenta un possibile inizio di dialogo in un contesto di ferite profonde tra le due superpotenze. La domanda che aleggia è: questa mossa potrà davvero cambiare il quadro dei rapporti internazionali? Solo il tempo potrà dirlo.

Non è l'ideale, né un vero accordo, ma dopo decine di tweet, dichiarazioni e lamentele pubbliche, almeno una telefonata ha rotto la lunga impasse. Il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si sono sentiti al telefono. Hanno concordato di riprendere i negoziati commerciali, dando una spinta ai mercati, anche se per ora senza risultati concreti. Tuttavia, al di là delle apparenze, tra Stati Uniti e Cina ci sono ferite profonde che non si rimarginano facilmente. Anzi, non è nemmeno chiaro se gli Stati Uniti vogliano davvero guarirle. È come se ci fosse un malessere esistenziale, un disagio radicato che riguarda l'America, le sue paure interne, e anche la Cina.

In questa notizia si parla di: Deal Trump Analisi Sisci

