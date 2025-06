PWR | NWA World Title in palio a Summer Extravaganza Latimer contro Karim Brigante

Preparati a un evento epico: il NWA World Heavyweight Championship, il titolo più antico e prestigioso del wrestling, torna in Italia per una sfida memorabile. Questa domenica, al PWR Summer Extravaganza al Crossroad Live Club, Latimer e Karim Brigante si impegneranno per conquistare o difendere il “Ten Pounds of Gold”. Un'occasione unica di vivere uno spettacolo di pura adrenalina, emozioni e storia. Non mancare a questa avventura straordinaria!

Il Titolo Mondiale più antico e tuttora attivo della storia del Wrestling torna ad essere difeso in Italia. Questa domenica a PWR Summer Extravaganza, prossimo Show della Pro Wrestling Roma (Biglietti Online QUI ) al Crossroad Live Club, il leggendario “Ten Pounds of Gold”, l’ NWA World Heavyweight Championship, attualmente detenuto da Thom Latimer, sarà difeso nel nostro Paese per la terza volta dalla sua nascita, nel 1948. Prima di questa difesa, la prima volta era avvenuta proprio a Roma nello Show della promotion EWF, il 4 Giugno del 2005, allora detenuto da AJ Styles, che lo difese contro Petey Williams; l’ultima invece era avvenuta il 7 Luglio 2024 a Bovolone (VR), contro Elias e Red Scorpion, in uno show congiunto NWAWrestling Megastars. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - PWR: NWA World Title in palio a “Summer Extravaganza”, Latimer contro Karim Brigante

In questa notizia si parla di: Summer Extravaganza World Title

Summer extravaganza in Minsk World! Start of sales in ‘Paris', ‘Amsterdam' and ‘Venice' - In Minsk World you have a wonderful chance at a true mitacle in the remaining three weeks of summer. The multifunctional, business, sports and entertainment, residential and commercial complex is ... Segnala eng.belta.by

Dubai's summer extravaganza is on - The 19th edition of Dubai Summer Surprises (DSS) is likely to see millions of visitors to its state-of-art mega malls and extravaganza ... resorts are not only world famed but they provide with ... Riporta khaleejtimes.com

‘Jurassic World Dominion’: Jeff Goldblum & Bryce Dallas Howard Intro Footage To Summer Extravaganza – CinemaCon - Universal closed out its CinemaCon 2022 on Wednesday with more footage from its June 10 summer extravaganza, Jurassic World Dominion, with stars Bryce Dallas Howard and Jeff Goldblum on hand to ... Segnala deadline.com

Summer Extravaganza X - Tickets on Sale Now!