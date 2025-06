Putin si vendica di Zelensky e mette a ferro e fuoco l’Ucraina

L'offensiva russa contro l'Ucraina si è intensificata, segnando un momento di grande tensione nel conflitto. Vladimir Putin, in risposta agli attacchi ucraini che hanno colpito profondamente la Siberia, ha lanciato un maxi-raid con 407 droni e 44 missili, colpendo anche Kiev. Un’azione che rischia di aprire una nuova fase di escalation e destabilizzazione nella regione. La domanda ora è: quali sono le conseguenze di questa escalation e come evolverà il conflitto?

Vladimir Putin aveva promesso una "dura rappresaglia" per vendicare gli attacchi ucraini che hanno distrutto una quarantina di bombardieri strategici in Siberia e, purtroppo, così è stato. Durante la scorsa notte, l'intera Ucraina – inclusa la capitale Kiev – è stata presa di mira da uno stormo di ben 407 droni da combattimento, accompagnati da 44 missili. Un raid spaventoso, il più grande dall'inizio del conflitto, in cui hanno perso la vita almeno quattro persone, mentre altre 49 risultano ferite. A fare il punto su quanto accaduto è stato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, secondo cui "diversi incendi sono scoppiati in numerosi quartieri a seguito dei bombardamenti, che hanno colpito anche un edificio residenziale, un'infrastruttura civile e un hangar.

