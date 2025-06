Pullman con 56 turisti filippini fuori strada sulla Siena-Bettolle | quattro feriti uno grave

Un viaggio tra le bellezze toscane si trasforma in tragedia: un pullman con 56 turisti filippini è uscito di strada sulla Siena Bettolle, causando quattro feriti, di cui uno grave. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione e mobilitazione delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La sicurezza sui mezzi di trasporto resta una priorità fondamentale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure adottate per prevenire simili incidenti.

Quattro i passeggeri feriti: uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altri tre sono stati classificati in codice giallo. Le loro condizioni, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, sono sotto costante monitoraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Feriti Quattro Pullman Turisti

Scontro tra auto e portavalori: quattro feriti - Un violento scontro tra un'auto e un portavalori ha causato quattro feriti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, alle porte della città.

Pullman con 56 turisti filippini fuori strada sulla Siena-Bettolle: quattro feriti, uno grave - Quattro i passeggeri feriti: uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altri tre sono stati classificati in codice giallo ... Come scrive fanpage.it

Siena, pullman turistico finisce fuori strada: paura tra i 56 passeggeri, 4 feriti. Attivato il protocollo di maxi emergenza - Un pullman turistico con a bordo 56 turisti provenienti dal sud est asiatico è finito contro il guard rail mentre percorreva la strada Siena-Bettolle nel pomeriggio di oggi, 6 giugno: tanta paura, ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Incidente sulla Siena - Bettolle, feriti tre passeggeri di un bus - SIENA - Un pullman turistico con 56 persone a bordo è rimasto coinvolto, a metà pomeriggio, in un incidente all’altezza della località Pietraia, in direzione Siena. "Abbiamo attivato il protocollo Max ... Da nove.firenze.it

