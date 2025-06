Pulizie intensive lunedì 7 è il turno della Sacra Famiglia

rinnovare gli spazi urbani e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il 7 e 9 giugno, le Pulizie Intensive coinvolgeranno le vie Torino, Firenze, Savona, Livorno, Siracusa e Palermo, portando freschezza e nuova vitalità alle nostre strade. Un'occasione imperdibile per riscoprire il piacere di camminare in ambienti più puliti e accoglienti!

