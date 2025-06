PulciNellaMente celebrata al Parlamento europeo a Bruxelles

Un risultato straordinario per la cultura italiana, PulciNellaMente, la storica rassegna teatrale di Sant'Arpino, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al Parlamento Europeo di Bruxelles. Questa iniziativa, simbolo di eccellenza nel teatro scuola da oltre 25 anni, è stata protagonista di una riflessione che sottolinea l'importanza delle arti performative come ponte tra tradizione e innovazione. Un passo concreto verso un futuro in cui il teatro italiano conquista sempre più palco internazionale.

