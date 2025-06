Puff Daddy non faccia smorfie mentre guarda la giuria | l’imputato viene rimproverato dal giudice

Nel cuore di un processo delicato, Puff Daddy ha attirato l’attenzione non solo per le accuse, ma anche per il suo comportamento in aula. Durante il procedimento per traffico sessuale e associazione a delinquere, il giudice Arun Subramanian lo ha rimproverato duramente per aver rivolto smorfie alla giuria, un gesto considerato inaccettabile. La scena solleva interrogativi sulla condotta degli imputati e sull’importanza del rispetto nelle aule di tribunale...

Puff Daddy è stato duramente ripreso dal giudice, durante il processo per traffico sessuale e associazione a delinquere, per aver rivolto espressioni facciali ai membri della giuria, un comportamento considerato inappropriato in aula, come riporta Variety. "Sono stato chiarissimo sul fatto che non dovessero esserci espressioni facciali con la giuria, e non avrei potuto essere più chiaro – ha detto il giudice Arun Subramanian agli avvocati dell'imputato, durante la pausa pranzo di giovedì 5 giugno -. C'è stata una fase dell'interrogatorio in cui il suo cliente annuiva energicamente e guardava la giuria", ha detto, aggiungendo che era "assolutamente inaccettabile".

