Psg-Inter Materazzi | Sappiamo perché è successo Non vedere una coreografia bella come quella di Madrid eravamo scesi in campo già…

Il calcio sa regalare emozioni uniche, ma a volte anche delusione. L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha commentato con amarezza la finale di Champions League tra PSG e Inter, evidenziando il motivo dietro la sconfitta e l'assenza di una coreografia all’altezza di Madrid. Un’analisi sincera di chi ha vissuto nel cuore di uno degli eventi più intensi del calcio europeo, lasciando spazio a riflessioni su passione e spettacolo.

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, sabato scorso era presente all'”Allianz Stadium” di Monaco di Baviera per la finale di Champions League vinta dal Psg contro i nerazzurri per 5-0. Il classe ’73 si è lasciato andare ad un sfogo e sul suo profilo Instagram ha pubblicato ha fatto un post, commentando così: “Guardate questa foto, . L'articolo Psg-Inter, Materazzi: “Sappiamo perché è successo. Non vedere una coreografia bella come quella di Madrid, eravamo scesi in campo già.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Materazzi, la sua frecciata alla Juventus fa arrabbiare i tifosi bianconeri (FOTO): “75. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Inter Materazzi Sappiamo Successo

Materazzi convinto: «Lo scudetto sarebbe come un premio arrivato dal cielo per l’Inter. Ovviamente ci spero, ma…» - Marco Materazzi esprime ottimismo riguardo alle possibilità dell'Inter nella corsa allo scudetto, paragonando il trionfo a un premio giunto dal cielo.

Inter travolta in finale Champions, il post di Materazzi: "Bravi lo stesso" - (Adnkronos) - Marco Materazzi non boccia l'Inter dopo l'umiliazione nella finale di Champions League contro l'Inter. "Mi è dispiaciuto, ma sappiamo tutti perché è successo, non vedere una coreografia ... Come scrive msn.com

Materazzi su Psg-Inter: "Mi dispiace, ma senza coreografia..." - Lo sfogo dell'ex difensore dopo la finale di Champions: "Noi del Triplete abbiamo sofferto come se fossimo stati in campo" ... Riporta msn.com

Inter, lo sfogo amaro di Materazzi dopo il ko: questi non sono veri tifosi - L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, attacca una parte di tifosi nerazzurri presenti a Monaco per lo scarso tifo nella disfatta col PSG in finale di Champions League ... Da sport.virgilio.it

CONTE IMPAZZITO il 5 MAGGIO 2002 #Shorts