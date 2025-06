Prove Invalsi 2025 si chiude con alta partecipazione | il 9 luglio i risultati delle prove nazionali

Le prove INVALSI 2025 si sono concluse con un’ampia partecipazione, coinvolgendo oltre il 90% degli studenti su tutto il territorio italiano. Questa forte adesione testimonia l’importanza attribuita alle valutazioni nazionali e assicura dati affidabili per analizzare il livello di preparazione delle nuove generazioni. Ora, l’attenzione si concentra sui risultati, attesi il 9 luglio, che offriranno uno spunto di riflessione e confronto per scuole, docenti e famiglie.

Si sono concluse le prove INVALSI 2025 con la partecipazione di oltre 9 studenti su 10 in tutti i gradi scolastici. Le rilevazioni, terminate il 30 maggio per le seconde superiori e oggi con le prove suppletive, hanno registrato percentuali di adesione sufficienti a garantire la validità statistica dei dati raccolti su scala nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

