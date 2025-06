Prove di concerto Con un pubblico di soli studenti

Un’occasione unica di incontro tra giovani e arte, il Maggio apre le sue porte agli studenti della Città metropolitana per celebrare la chiusura del primo ciclo di “Le scuole al Maggio”. Quattro eventi, quasi 4.000 studenti coinvolti e un entusiasmo travolgente testimoniano come musica, teatro e cultura siano strumenti potenti di crescita e ispirazione. Un giorno speciale che conclude questa prima fase, ma segna anche l’inizio di nuove emozionanti avventure culturali...

Una mattinata al Maggio per le scuole della Città metropolitana in una data che segna la fine del primo ciclo di appuntamenti de 'Le scuole al Maggio', la rassegna che vede collaborare Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Cr Firenze e l'Ufficio scolastico regionale. Quattro gli appuntamenti già svolti, con quasi 4mila studenti coinvolti, di cui più di 800 solo ieri. Volti giovani, dalla primaria alle scuole secondarie, quelli che sedevano nelle poltrone della Sala Zubin Mehta, per le prove del concerto con Thomas Guggeis alla direzione dell'Orchestra del Maggio. Un evento unico sulle note di Mozart e di Prokof'ev, che ha regalato agli studenti un viaggio attraverso due secoli di musica.

