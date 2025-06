Provaglio d' Iseo | Color Music Party

trasformerà il paesaggio in un mosaico vivente di allegria e creatività. Preparati a vivere un'esperienza unica, dove il ritmo si mescola ai colori per celebrare l’estate nel modo più spassoso possibile. Non mancare, perché questo sarà il momento perfetto per lasciarsi coinvolgere, divertirsi e creare ricordi indelebili in un’atmosfera di pura energia e gioia!

Torna a Provaglio d'Iseo l'evento più colorato dell'anno: è tempo di Color Music Party, una giornata indimenticabile di musica, colori e divertimento. Attesi per la serata: musica dal vivo e Dj set, animazioni e balli, una fornitissima area food&drink e soprattutto, tanta polvere colorata che.

Provaglio d’Iseo, omicidio di Roberto Cominelli a Capodanno: indagati altri cinque giovani, due sono minorenni - La tragica notte di Capodanno a Provaglio d'Iseo scuote l'Italia: l'omicidio di Roberto Cominelli ha rivelato un dramma più ampio che coinvolge non solo un giovane barista, ma anche altri cinque ragazzi, due dei quali minorenni.

Color Music Party, sabato una festa per far vivere a tutti “La Magia di Provaglio” - Piazza del Chiosco si trasformerà in una grande tela a cielo aperto dove i partecipanti lanceranno polveri colorate atossiche in un clima di allegria e divertimento. Scrive quibrescia.it

“I Musicanti di Provaglio d’Iseo” due saggi della scuola di musica al Teatro Pax - Il mese di maggio si conclude con i saggi della scuola di musica a cura del Corpo bandistico e Accademia della Banda “I Musicanti di Provaglio d’Iseo”. Segnala quibrescia.it

Provaglio d’Iseo, vuole entrare a una festa privata: Roberto Comelli ucciso con una coltellata nella notte di Capodanno - Provaglio d’Iseo (Brescia), 1 gennaio 2025 – Omicidio a Provaglio d’Iseo, nel Bresciano, nella notte di Capodanno. Roberto Comelli, 42enne di Marone, è stato ucciso con una coltellata al ... Lo riporta ilgiorno.it

