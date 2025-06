Protezione civile Lavori alla caserma dei Vigili del Fuoco

un passo avanti significativo nella sicurezza e nella tutela del nostro territorio. La collaborazione tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e l’Unione Garfagnana rafforza il senso di comunità e pronta risposta in situazioni di emergenza, dimostrando come l’impegno condiviso possa fare la differenza per il benessere di tutti.

Nella sede dell’ Unione Comuni Garfagnana si è tenuto un incontro tra la presidente onorevole Raffaella Mariani e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ingegner Calogero Daidone in occasione della sua promozione a comandante generale della Provincia di Cuneo in Piemonte. Il comandante Daidone ha voluto esprimere un sentito e vivo apprezzamento per l’investimento fatto dall’Unione Comuni Garfagnana. Si tratta di un intervento che fa parte di un progetto più ampio, " Sos-Garf: la Garfagnana pronta alla gestione dell’emergenza", che prevede una serie di opere di potenziamento, ampliamento e adeguamento del Centro operativo intercomunale di Protezione civile della Garfagnana e della Caserma dei Vigili del Fuoco limitrofa, il tutto nell’ottica di migliorare e ottimizzare la gestione dell’emergenza sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protezione civile. Lavori alla caserma dei Vigili del Fuoco

