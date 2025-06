Protestano i lavoratori alla Fiorentini di Trofarello | Alzateci gli stipendi e cambiate i nostri contratti

Protestano i lavoratori alla Fiorentini di Trofarello, chiedendo con forza un aumento degli stipendi e la revisione dei contratti. Giovedì 5 giugno, una cinquantina di operai hanno manifestato davanti allo stabilimento di via Marco Biagi 8, sostenuti dal Si Cobas, per rivendicare condizioni più giuste e dignitose. Le ragioni della protesta evidenziano le difficoltà e le ingiustizie che i lavoratori affrontano quotidianamente, rendendo indispensabile un cambiamento reale e concreto.

