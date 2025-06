Proteici e vegani Il buono degli spaghetti senza più rinunce

Proteici e vegani, gli spaghetti di Pasta Dalla Costa rappresentano il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, regalando il gusto autentico del Made in Italy senza rinunce. Il rinnovato packaging valorizza la qualità di oltre 100 formati, tutti realizzati con ingredienti naturali e grani duri selezionati, per soddisfare ogni esigenza alimentare. Scopri come questa linea tricolore possa arricchire la tua tavola, unendo bontà e benessere in ogni piatto.

Un connubio perfetto di tradizione e innovazione quello di Pasta Dalla Costa che ha deciso di rinnovare il proprio packaging per valorizzare l’autenticità dei suoi prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy. Dal 1993 il pastificio con sede a Castelminio, in provincia di Treviso, grazie alla selezione di grani duri di qualità e ingredienti naturali ha creato oltre 100 formati adatti a ogni esigenza. In particolare la Linea tricolore aromatizzata, rende omaggio all’italianità, privilegiando una selezione accurata delle semole, dei vegetali e di un processo produttivo che segue la tradizione, fatta di trafilatura ruvida e grano 100% italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Proteici e vegani. Il buono degli spaghetti senza più rinunce

