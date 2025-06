Prossima partita Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 quando gioca contro la Moldavia

L’Italia si prepara a scendere in campo alla ricerca della qualificazione ai Mondiali 2026, affrontando la Moldavia nella seconda partita del girone. Quando e dove si svolgerà questa sfida cruciale? Scopri tutti i dettagli e sostieni i nostri azzurri in questa importante avventura verso il massimo palcoscenico internazionale. Continua a leggere per non perdere nessuna emozione!

Nella seconda partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali l'Italia giocherà con la Moldavia: quando e dove si terrà la partita dei ragazzi di Spalletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

8 settembre 2004 - Qualificazioni Mondiali Moldova-Italia 0-1 - Almanacchi Azzurri