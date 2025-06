Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 6 giugno 2025

Stasera, venerdì 6 giugno 2025, non perdere l’appuntamento con Propaganda Live su La7 alle 21:15! Il talk satirico di Diego Bianchi, in arte Zoro, ritorna con nuove anticipazioni, ospiti sorprendenti e servizi irriverenti. Preparati a scoprire cosa ci riserverà questa puntata all’insegna di ironia e approfondimenti politici. Sei pronto a vivere un’altra serata all’insegna dell’informazione satirica? Scopriamo insieme cosa ci aspetta!

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 6 giugno 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 6 giugno? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Intervista in studio al Maestro Nicola Piovani, che si esibirà al piano con un suo componimento. Sempre per la grande musica salirà sul palcoscenico di Propaganda Live un’altra grande artista internazionale: la cantante statunitense Amy Stewart. 🔗 Leggi su Tpi.it