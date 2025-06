Pronto a discuterne ma facciamo in fretta Il progetto di Salvini

Sei pronto a discutere del progetto di Salvini? La coalizione di maggioranza si apre al terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione, ma il tempo stringe. È fondamentale agire rapidamente: i cittadini meravigliosamente meritano leader competenti e stabili, capaci di affrontare le sfide di oggi e di domani. Ogni decisione deve essere presa senza perdere altro tempo, perché solo così possiamo garantire un futuro di progresso e sicurezza per tutti.

Terzo mandato, il confronto è aperto all'interno della coalizione di maggioranza. "L'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione? Siamo pronti a discutere di tutto ciò che serve ai cittadini già oggi pomeriggio. Se si permette ai cittadini di scegliere un bravo sindaco o un bravo governatore per tutte le volte che è necessario noi ci siamo. Ogni scelta, però, va fatta in fretta perché è giusto che la gente sappia". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della visita al Villaggio dell'Arma dei Carabinieri a Roma. "Se si può fare in tempo per l'autunno? Se facciamo veloce sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Pronto a discuterne ma facciamo in fretta". Il progetto di Salvini

