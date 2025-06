Pronostico Venezuela-Bolivia | rimane vivo il sogno qualificazione

Il match Venezuela-Bolivia, valido per la quindicesima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, accende la passione dei tifosi sudamericani. Con il sogno di una qualificazione diretta ancora vivo, entrambe le squadre scendono in campo determinati a fare la differenza. Dopo un avvio difficile, il Venezuela spera di consolidare la propria posizione. Pronostico Venezuela-Bolivia: la sfida promette emozioni e colpi di scena, ecco cosa ci aspettiamo.

Messo da parte il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile – zero a zero in Ecuador per il tecnico italiano – vanno avanti in Sudamerica le partite di qualificazione al prossimo Mondiale. E il Venezuela sogna la qualificazione diretta. I padroni di casa ospitano la Bolivia e partono con tutti i favori del pronostici. Non tanto per la classifica, ma quanto per i numeri che accompagnano gli ospiti in queste partite.