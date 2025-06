Pronostico Sinner-Djokovic | l’eterno serbo tra l’altoatesino e la finale a Parigi

Il duello tra Sinner e Djokovic promette scintille: due titani del tennis al centro delle semifinali di Roland Garros 2025. Mentre il serbo, eterno protagonosta, cerca la sua 24ª vittoria Slam, l’italiano sogna di scrivere una nuova pagina di storia. Chi avrà la meglio in questa sfida epica? Scopriamo insieme analisi, pronostici, orari e come seguire tutto in diretta, perché il grande tennis non aspetta!

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali del singolare maschile del Roland Garros 2025: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Chi pensava che in questo Roland Garros non bisognasse fare i conti con l’eterno Novak Djokovic si sbagliava di grosso. A 38 anni suonati il 24 volte campione Slam ha raggiunto la 51esima semifinale in un Major, dove avrà la possibilità di confrontarsi con il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che affronterà da sfavorito. Il fenomenale tennista di Belgrado era arrivato a Parigi tra mille incognite, dal momento che in questo 2025 per la prima volta ha accusato visibilmente i segni del tempo: Djokovic ha utilizzato come trampolino il torneo di Ginevra – trionfo numero 100 nel circuito Atp – ed a fari spenti, approfittando di un tabellone non impossibile, è approdato tra i primi quattro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Djokovic: l’eterno serbo tra l’altoatesino e la finale a Parigi

In questa notizia si parla di: Sinner Djokovic Eterno Pronostico

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

Sinner-Djokovic pronostico e quote: la chicca sui match point del nostro esperto - Domani, non prima delle 14:30, Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros. L`azzurro parte favorito secondo le quote dei principali. calciomercato.com scrive

Sinner-Djokovic, il pronostico sul "set betting" - Rublev e Bublik, assonanza simile e stesso destino: entrambi spazzati via per 3 a 0 dal ciclone Jannik Sinner, che ancora non ha perso un set al Roland Garros. E, a tale proposito, è scesa da 16 a 12 ... Scrive corrieredellosport.it

Sinner e Djokovic, sfida di equilibrio e ambizione al Roland Garros - Non è solo una semifinale, quella che stasera vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Novak Djokovic sul centrale di Parigi . È il nono capitolo di una rivalità che, partita con il dominio incontrastato del ... Da informazione.it