Pronostico Pescara-Ternana c’è la Serie B in palio | pronostico aperto

Sabato sera alle 21:15, Pescara e Ternana si sfidano in una finale di ritorno ricca di emozioni e adrenalina, con la Serie B in palio. Dopo la vittoria per 1-0 dell’andata, tutto è ancora aperto: i playoff di Serie C si trasformano in un vero e proprio spettacolo di passione e suspense. Scopri le ultime notizie, statistiche, pronostici e il modo di seguire la partita in streaming gratis, perché il destino di queste due squadre si deciderà solo sul campo.

Pescara-Ternana è la finale di ritorno dei playoff di Serie C e si gioca sabato alle 21:15: notizie, diretta tv, statistiche, pronostico e streaming gratis. Una bordata da fuori area dell’esperto difensore Letizia, lunedì scorso, ha regalato un importante vantaggio al Pescara di Silvio Baldini nella finale dei playoff di C con la Ternana. Gli abruzzesi l’hanno spuntata 1-0 in Umbria nel match d’andata ed in quello di ritorno, davanti agli oltre 20mila spettatori dell’Adriatico, potranno contare su due risultati su tre per festeggiare il ritorno in cadetteria dopo la retrocessione di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Pescara-Ternana, c’è la Serie B in palio: pronostico aperto

In questa notizia si parla di: Pronostico Pescara Ternana Serie

Pronostico Pescara-Audace Cerignola: la finale è una formalità - Mercoledì alle 20:00, il Pescara affronta l'Audace Cerignola per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C.

Pronostico Pescara-Ternana, c’è la Serie B in palio: pronostico aperto - Pescara-Ternana è la finale di ritorno dei playoff di Serie C e si gioca sabato alle 21:15: notizie, tv, pronostico e streaming gratis. Secondo ilveggente.it

Pescara-Ternana, in gioco c’è la Serie B. I pronostici di Netwin - I biancazzurri hanno vinto il 1-0 il match d’andata della finale dei playoff di Serie C e dovranno difendersi: Silvio Baldini sogna il ritorno tra i cadetti ... Lo riporta pressgiochi.it

Playoff Serie C 2025, Pescara-Ternana: il pronostico della finale di ritorno - Sabato 7 giugno, alle 21:15, allo Stadio Adriatico, si gioca Pescara-Ternana, finale di ritorno dei playoff di Serie C 2024/25. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore della squadra abruzzese. Di se ... Secondo informazione.it

È ARRIVATA LA RESA DEI CONTI… [PrePartita Ternana-Pescara playoff 2024/2025]