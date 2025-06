Pronostico Austria-Romania | scontro diretto per il primo posto

Il duello tra Austria e Romania promette scintille: due candidate principali alla conquista del primato nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida di sabato sera alle 20:45 rappresenta una vera e propria battaglia decisiva, che potrebbe scrivere il destino di entrambe per il pass diretto o i playoff. Chi avrà la meglio, consolidando la propria candidatura al torneo? Scopriamolo insieme, analizzando formazioni, pronostici e le possibili svolte di questa sfida cruciale.

Austria-Romania è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Sono le due principali favorite di questo girone, quelle che probabilmente si contenderanno il primo posto ed il pass diretto per il Mondiale nordamericano. Chi arriverà secondo, invece, dovrà accontentarsi degli insidiosi playoff, in cui le sorprese di solito sono sempre dietro l’angolo. Per l’ Austria di Ralf Rangnick si tratta del debutto nelle qualificazioni: a marzo Arnautovic e compagni hanno giocato lo spareggio di Nations League con la Serbia, pareggiando 1-1 all’andata e perdendo nettamente al ritorno (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it